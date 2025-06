Intels neue Arc B770 Grafikkarte bis Ende 2025 erwartet

Intel hat bislang lediglich zwei Gaming-Grafikkarten auf Basis der aktuellen Battlemage-Generation auf den Markt gebracht, die zudem noch gegen die vorherige Generation Nvidias positioniert wurden. Inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen, dass der CPU-Marktführer ein weiteres Modell vorbereitet, dessen Einführung bis Ende dieses Jahres erwartet wird.

Im Dezember 2024 hatte Intel die Arc B580 als neue Grafikkarte gegen die GeForce RTX 4060 gestellt. Gleichzeitig wurde mit der Arc B570 ein abgespecktes Modell eingeführt. Doch dieses Jahr hat Nvidia seine neue Blackwell-Generation auf den Markt gebracht, wobei mit den GeForce RTX 5060 Grafikkarten kürzlich die Nachfolger der RTX 4060 in den Handel gekommen sind. Das lässt Intels Arc-Modelle mittlerweile alt aussehen.

In den letzten Tagen aber deutet sich eine neue Grafikkarte der Battlemage-Serie an, das gerüchteweise Arc B770 genannte Modell. Dieses soll auf einer gegenüber den Arc B580 und B570 aufgebohrten BMG-G31 GPU basieren. Im Vergleich zu den bisherigen Battlemage-Grafikkarten mit dem BMG-G21 Grafikchip soll der BMG-G31 deutlich mehr Xe2-Kerne besitzen, nämlich 32 statt 20 bzw. 18, und zudem PCI Express 5.0 unterstützen. Arc B580 und B570 beherrschen lediglich PCIe 4.0. Man rechnet für die Arc B770 mit 16 GByte Grafikspeicher an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle. Arc B580 und B570 kommen mit 12 bzw. 10 GByte an 192-bit bzw. 160-bit RAM-Interfaces.

Der BMG-G31 wurde zunächst im Mesa-Grafiktreiber für Linux namentlich genannt und jetzt unterstützt auch das bekannte Systemtool AIDA64 den BMG-G31, wie die Entwickler schreiben. Details bleiben sowohl der Treiber als auch das Tool zwar schuldig, aber die mehrfache Nennung des BMG-G31 lässt erwarten, dass die entsprechende Grafikkarte innerhalb Intels bereits getestet wird.

Bislang gingen Marktbeobachter davon aus, dass Arc B770 Grafikkarte im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen wird. Das wurde bereits Anfang Mai berichtet, wobei Intel die neue B770 Grafikkarte gegen GeForce RTX 5060 und Radeon RX 9060 stellen könnte. Ob Intel diesen Termin vorzieht, ist aber noch unklar.

Quelle: videocardz.com