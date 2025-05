Intel könnte neue B770 Grafikkarte gegen RTX 5060 & RX 9060 stellen

Während Nvidia und AMD gerade neue Gaming-Grafikkarten für den Preisbereich um 400 Euro in den Handel bringen, sind Intels letzte Grafikneuheiten bereits zum Jahreswechsel erschienen und bedienen ein niedrigeres Marktsegment. Doch jetzt wird berichtet, dass der CPU-Marktführer ein neues Modell seiner Battlemage-Serie vorbereitet, die mit GeForce RTX 5060 und Radeon RX 9060 konkurrieren soll.

Diese sogenannte B770-Grafikkarte soll Intels Arc B580 und B570 technisch überlegen sein, zielten diese bei der Vorstellung im Dezember 2024 noch gegen die GeForce RTX 4060. Doch jetzt haben sowohl Nvidia als auch AMD ihre Mittelklasse-Grafikkarten runderneuert und Modelle der neuen Generationen (Blackwell und RDNA 4) vorgestellt, die in diesem und nächsten Monat erhältlich sein werden.

Intels Antwort soll aber nicht lange auf sich warten lassen. Durchgesickerte Lieferdokumente zeigen, dass Intel „BMG-G31“ GPUs zu einer Fabrik in Vietnam geschickt hat, wo bislang Referenzmodelle der B580 und B570 Grafikkarten dieses Herstellers produziert wurden. Diese verwenden allerdings den „BMG-G21“ Grafikchip, sodass Intel offenbar ein größeres Modell vorbereitet.

Intel selbst hat sich bislang nicht zu weiteren Battlemage-Grafikkarten der Xe2-Architektur geäußert, sodass Spezifikationen eines B770-Modells als Spekulation zu betrachten sind. Laut Gerüchten wird Intels B770 aber zwischen 24 und 32 Xe2-Kerne und 16 GByte GDDR6-Grafikspeicher an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle besitzen. Das bisher leistungsfähigste Battlemage-Modell, die B580, kommt mit 20 Xe2-Kernen (2560 Shader-Einheiten) und 12 GByte GDDR6 an einem 192-bit RAM-Interface.

Wenn Intel die Produktion der B770-Grafikkarten in Vietnam bereits aufgenommen hat, dürfte einer Markteinführung im dritten Quartal nichts im Wege stehen. Deshalb wird vermutet, dass der Marktführer bei PC-Prozessoren das oder die neuen Battlemage-Modelle schon in rund drei Wochen auf der Computex in Taiwan vorstellen oder zumindest andeuten könnte.

Quelle: Guru3D