Xbox der nächsten Generation: AMD und Microsoft bestätigen Partnerschaft

Microsoft und AMD erweitern ihre Partnerschaft im Konsolensegment auch auf die nächsten Jahre. Das hat Sarah Bond, die Präsidentin der Xbox-Sparte bestätigt. Tatsächlich hat sie noch einige handfestere Neuigkeiten zur nächsten Xbox-Konsole verraten. Demnach wird die nächste Konsolengeneration abermals zu den vorherigen Modellen abwärtskompatibel sein. Und es haben sich die Gerüchte bestätigt, dass Microsoft Drittanbieter-Stores zulassen wird. Das öffnet also an der Konsole Tür und Tor für etwa den Epic Games Store, GOG.com, Steam und Co.

Bond hat auch erklärt, dass es nicht nur eine stationäre Xbox geben werde, sondern auch ein Handheld-System. Letzteres überrascht nach den vielfältigen Gerüchten nicht. Zumal Microsoft bereits in Kooperation mit Asus entsprechende PC-Gaming-Handhelds auf den Markt gebracht hat – in Form der Asus ROG Xbox Ally X. Klar, dass die kommenden Xbox-Konsolen auch auf künstliche Intelligenz setzen sollen. In welcher Form man dies aber in Spiele einbinden wird, bleibt abzuwarten.

Wiederum gibt es noch keine weiteren Informationen zur Technik, dem anvisierten Erscheinungszeitraum oder gar dem Preis der kommenden Xbox-Generation. Vermutlich liegen die neuen Konsolen aber noch Jahre entfernt.

Quelle: Xbox (YouTube)