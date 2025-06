GOG.com eröffnet den Summer Sale 2025

Die Plattform GOG.com des Studios CD Projekt RED hatte sich anfangs auf Retro-Spiele spezialisiert. So ist GOG dann auch eine Abkürzung für „Good Old Games“. Doch zunehmend hat man auch aktuellere Spiele wie z. B. „Kingdom Come: Deliverance II“ im Repertoire. Dabei ist ein Alleinstellungsmerkmal der Plattform, dass sie komplett auf DRM-Maßnahmen verzichtet. Aktuell hat nun der Summer Sale 2025 bei GOG.com begonnen.

Im Rahmen des Summer Sales 2025 gibt es bei GOG.com über 8.000 Spiele und Erweiterungen bzw. weitere Inhalte zum reduzierten Preis. Die Angebote beziehen aktuellere Triple-A-Spiele, wie „Days Gone“ für 20 Euro, „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ und „Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition“ für jeweils 10 Euro genau so ein, wie Retro-Titel.

Etwa gibt es auch Klassiker wie die Bundles zu den Spielen der Reihe „King’s Quest“ mit jeweils drei bzw. zwei Adventures im Paket für je 4,59 Euro. Oder es lässt sich z. B. „Day of the Tentacle Remastered“ für nur 2,99 Euro ergattern. Die Deals bei GOG.com erstrecken sich bis inklusive 9. Juli 2025. Es bleibt also ausreichend Zeit zum Stöbern.

Quelle: GOG.com