Shadow Neo: Neues Cloud-Gaming-PC-Angebot startet

Shadow ist in Anbieter, der Nutzern über die Cloud komplette, virtuelle PCs zur Verfügung stellt. Jetzt startet man mit einem neuen Cloud-Gaming-PC-Angebot namens Neo durch. Dieses ersetzt die bisherige Stufe „Boost“ und soll noch mehr Leistung bieten. Wer bereist Boost abonniert hat, wird ohne Mehrkosten auf Neo umgestellt. Für Neukunden kostet Shadow Neo 32,99 Euro im Monat.

Der zur Verfügung gestellte, virtuelle PC basiert dann auf einer CPU der Reihe AMD Epyc und einer Grafiklösung der Reihe Nvidia RTX 2000 ADA mit 16 GByte VRAM, welche in Spielen die Leistung einer GeForce RTX 4060 erreichen soll. Gegenüber der bisherigen Stufe Boost soll Neo bis zu 150 % mehr Leistung in Spielen und bis zu 200 % mehr Leistung bei der Verwendung professioneller Software erreichen. Von anderen Cloud-Lösungen wie Nvidia GeForce Now grenzt sich Shadow weiterhin ab, indem man eben Zugang zu einem vollwertigen, virtuellen Windows-PC gewährt, nicht nur zu einer reinen Gamestreaming-Lösung.

So können via Shadow Neo auch beliebige Spiele genutzt werden, egal ob gekauft bei Steam, dem Epic Games Store, im Microsoft Store oder via GOG.com. Zudem lassen sich beliebige Mods installieren oder auch andere Programme nutzen, die nicht mit Gaming in Verbindung stehen.

Neo Boost Specs:

CPU: AMD EPYC – 8 vCores @ 3.25-3.8 GHz

GPU: Äquivalent zu NVIDIA RTX 4060 16 GB (Server-grade NVIDIA RTX 2000 ADA 16 GB)

RAM: 16 GB DDR5

Network: 1 Gb/s fiber connection

OS: Windows 10/11

Neo unterstützt auch Techniken wie DirectX 12, Vulkan 1.3, RTX, DLSS, FSR und Frame Generation. Vielleicht ist das ganze ja für den ein oder anderen Leser einen Blick wert – hier geht es zur offiziellen Website. Im Übrigen gibt es mit Power auch weiterhin eine noch höhere Stufe – diese kostet dann 49,98 Euro im Monat.

Quelle: Pressemitteilung