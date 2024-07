Intel Core Ultra: Vorstellung der nächsten Generation für die IFA 2024 bestätigt

Intel hat offiziell per Pressemitteilung bestätigt, dass am 3. September 2024 die nächste Generation der Intel Core Ultra auf der IFA 2024 vorgestellt werden wird. Die neuen Chips gehören zur Reihe Lunar Lake. Wie Intel schon vollmundig andeutet, sollen die Prozessoren Durchbrüche in den Bereichen Effizienz sowie Compute- und KI-Performance erreichen.

Laut dem Hersteller werden die Vizepräsidentin und General-Managerin der Client Computing Group, Michelle Johnston Holthaus, sowie der Senior-Vizepräsident und General-Manager der Client Business Group, Jim Johnson, durch die Präsentation der neuen Intel Core Ultra führen. Obendrein werden auch zahlreiche Partner von Intel zugegen sein und nicht nur ihre Erfahrungen mit den neuen Chips teilen, sondern auch neue Produkte auf deren Basis vorstellen.

Wer nicht bei der Keynote vor Ort in Berlin zugegen sein kann, das kann sich auch den Livestream ab ^8 Uhr ansehen. Nach der Echtzeit-Übertragung wird auch eine Aufzeichnung im Intel Newsroom zur Verfügung stehen. Wir sind bereits gespannt auf die neuen CPUs, mit denen Intel wohl auch die KI-Leistung der ARM-basierten Qualcomm Snapdragon X Elite deutlich aushebeln will.

Quelle: Intel