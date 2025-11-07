Nvidia streicht angeblich GeForce RTX 50 Super

Wir haben gerade erst darüber berichtet, dass die Speicherpreise massiv angestiegen sind. Das wird sich auch auf viele Produkte für Privatkunden auswirken. Jetzt gibt es Gerüchte, laut denen Nvidia wegen der Preisexplosion angeblich die Veröffentlichung der GeForce RTX 50 Super gestrichen habe. Der Refresh sei angeblich nicht mehr wirtschaftlich tragbar, da die Preise der Grafikkarten zu massiv nach oben geschraubt werden müssten.

Beispielsweise soll ja eine Nvidia GeForce RTX 5080 Super mit erhöhtem VRAM geplant gewesen sein – 24 statt 16 GByte. Doch nicht nur jenes Modell soll angeblich begraben worden sein. Selbiges treffe auch auf die geplanten GeForce RTX 5070 Super und GeForce RTX 5070 Ti Super zu. Denn all diese Grafikkarten sollen GDDR7-VRAM mit 3-GByte-Modulen nutzen, die im Preis extrem nach oben geklettert sind.

Zu bedenken ist, dass es sich hier nur um Gerüchte handelt. Nvidia selbst hatte einen Super-Refresh nicht einmal offiziell bestätigt. Dennoch hatte man damit bisher für Anfang 2026 gerechnet. Es ist auch denkbar, dass der Hersteller schlichtweg die geplanten Veränderungen an der Speicherausstattung überdenkt oder aber den Launch nicht komplett streicht, sondern verschiebt.

Dass der Speicher aktuell immer teurer wird, liegt wesentlich am KI-Boom. Für die entsprechenden Datenzentren werden enorme Speichermengen benötigt, die dann an anderen Stellen fehlen bzw. zu Engpässen und steigenden Preisen führen.

Quelle: Unikos Hardware (X)