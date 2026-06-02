Snapdragon X2 Elite: Asus stellt den ersten Mini-PC mit dem Chip von Qualcomm vor

Asus hat mit dem Ascent QN10 den ersten Mini-PC auf Basis des ARM-basierten Chips Snapdragon X2 Elite angekündigt. Man verspricht potenziellen Käufern marktführende KI-Performance und hohe Effizienz, welche natürlich x86-Lösungen in den Schatten stellen soll. Die integrierte NPU kommt hier auf 80 TOPS. Qualcomm feiert den Einzug seines Snapdragon X2 Elite in neue Formfaktoren als wichtigen Meilenstein. Bislang sind die Chips nämlich nur in Notebooks verbaut.

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Der Asus Ascent QN10 wird ein Mini-PC der Premium-Klasse, der seinen Preis haben wird. Er wird vor allem für KI-Anwendungen wie etwa den Betrieb von KI-Agenten direkt auf dem Gerät beworben. Folgerichtig soll das kompakte Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon X2 Elite weniger Privat- und mehr Geschäftskunden ansprechen. Qualcomm selbst spricht auch von Prosumern und Entwicklern als Kernzielgruppen. Sage und schreibe sieben USB-Ports sind an dem Mini-PC vorhanden (3x USB4, 3x USB3.2 (Gen2), USB2.0).

Der Asus Ascent QN10 soll einen leisen und effizienten Betrieb ermöglichen und gleichzeitig mehr als genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen mitbringen. Mit seinem Volumen von weniger als 0,7 Litern findet er zudem auf so gut wie jedem Schreibtisch seinen Platz. Was allerdings derzeit noch ausbleibt, sind Angaben zum weiteren Innenleben. So dürfte der Rechner in verschiedenen RAM- und Speicherkonfigurationen in den Handel kommen.

Quelle: Qualcomm