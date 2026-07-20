Steam Machine: Preise könnten ansteigen

Die Steam Machine soll sich nach Schätzungen von Analysten besser verkaufen als erwartet. Allerdings könnte es da noch zu einem Wendepunkt kommen, wenn die ersten Enthusiasten bedient sind und die Preise womöglich weiter ansteigen. Denn laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg sind weitere Preissteigerungen sehr wahrscheinlich. Denn Valve hat die jüngsten Verschärfungen der Speicherkrise noch nicht eingepreist.

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Aktuell verkauft Valve demnach jede Steam Machine, die produziert werden kann. Allerdings kann man auch nur deutlich geringere Mengen liefern als ursprünglich erhofft – wegen der Speicherkrise. Schätzungsweise 15.000 Exemplare pro Woche wandern über die virtuelle Ladentheke. Doch die Preise werden wohl nicht stabil bleiben. Laut dem Management von Valve spiegeln die aktuellen Steam Machines noch die Speicherpreise wider, wie sie vor 3 bis 6 Monaten ausfielen.

Sollte die Speicherkrise also noch monatelang anhalten, wovon man momentan in der Branche ausgeht, dann dürfte Valve die Preise der Steam Machine nochmal anziehen müssen, will man nicht in die Verlustzone rutschen. Und genau das hatte der Hersteller zuvor ausgeschlossen. Wer demnach an dem kompakten Mini-PC fürs Wohnzimmer Interesse hat, sollte demnach wohl nicht zu lange mit einer Bestellung zögern.

Quelle: Bloomberg