Sony PlayStation 5 Digital Edition: Jetzt mit reduziertem Speicher, aber mattem Design

Sony hat eine neue Revision seiner PlayStation 5 Digital Edition in den europäischen Handel gemacht. Diese Neuauflage wird nicht beworben, da es sich nur um kleinere Anpassungen handelt. Allerdings sind diese in diesem Fall eher zum Nachteil der Kunden. So hat Sony nämlich den Speicherplatz von 1 TByte auf 825 GByte verkleinert. Damit macht man die letzte Aufstockung der Kapazität wieder rückgängig.

Anzeige

Als Sony nämlich 2024 die Slim-Variante der PS5 in den Handel brachte, strich man zwar einerseits den Ständer zur vertikalen Aufstellung aus dem Lieferumfang, erweiterte aber andererseits die Kapazität von 825 GByte auf 1 TByte. Jetzt folgt also die Rolle rückwärts. Obendrein hat der Hersteller auch weitere Anpassungen vorgenommen. Äußerlich weicht das schwarze Hochglanz-Plastik in der Mitte mattem Kunststoff. Das dürften viele Kunden sogar als Mehrwert ansehen.

Zusätzlich hat Sony die Kühlung der PlayStation 5 Digital Edition verändert. Dadurch wiegt die Spielekonsole jetzt 120 g weniger. Laut ersten Vergleichen mit der direkten Vorgänger-Revision sind die Temperaturen und der Stromverbrauch jedoch identisch geblieben. Die abgeänderte Kühlung arbeitet also offenbar genauso effizient.

Letzten Endes senkt Sony durch diese kleine Revision der PS5 Digital Edition seine Herstellungskosten, gibt den Preisvorteil aber nicht an die Kunden weiter, sondern betreibt durch die Kürzung des Speicherplatzes etwas Shrinkflation.

Quelle: Austin Evans (YouTube)