Asus ROG Xbox Ally und Ally X sind ab sofort vorbestellbar

Asus hatte bereits vor einigen Monaten zwei neue PC-Gaming-Handhelds vorgestellt: die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Am 16. Oktober 2025 sollen beide Modelle in die Auslieferung gehen und sind mittlerweile endlich vorbestellbar. Das Einstiegsmodell kostet dabei 599 Euro. Das höherwertige Asus ROG Xbox Ally X wechselt für 899 Euro den Besitzer.

Microsoft ist an der Entwicklung der neuen PC-Gaming-Handhelds beteiligt gewesen und liefert eine spezielle Xbox-Bedienoberfäche. Das neue Dashboard soll deutlich benutzerfreundlicher am kleinen Bildschirm sein, als das reguläre Windows 11. Technisch gibt es zwischen beiden Modellen wichtige Unterschiede. Etwa bietet das Asus ROG Xbox Ally X mehr und schnelleren RAM, 24 GByte LPDDR5X-8000 statt 16 GByte LPDDR5-6400, und auch einen schnelleren Chip in Form des AMD Ryzen AI Z2 Extreme statt des Ryzen Z2 A.

Bedauerlicherweise nutzen beide Geräte keine OLED-, sondern LC-Displays. Sie legen Auflösungen von 1.920 x 1.080 Pixeln an. Für die Akkus sind 60 (Ally) bzw. 80 Wattstunden (Ally X) angegeben. Das Asus ROG Xbox Ally X ist dabei aus unserer Sicht das technisch interessantere Modell, denn der neuere AMD-Chip bietet auch eine aktuellere GPU auf RDNA-3.5-Basis. Insofern dürfte sich der Aufpreis für mobile Spieler durchaus lohnen.

Quelle: Asus