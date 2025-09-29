Apple MacBooks: Neue Modelle mit M5-Chips nahen

Apple hat erst kürzlich seine neuen Smartphones der Reihe iPhone 17 vorgestellt. Doch es sollen auch neue MacBooks in Vorbereitung sein. Dabei soll es sich einerseits um neue MacBook Pro mit den Codenamen J714 und J716 handeln und andererseits um die MacBook Air mit den Codenamen J813 und J815). Erscheinen sollen die neuen Notebooks entweder Ende 2025 oder innerhalb des 1. Quartals 2026.

Inwiefern Apple am Design der Geräte gebastelt haben könnte, ist derzeit noch offen. Dank des neuen M5-Chips sollte die Leistung natürlich abermals einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Zusätzlich bereitet Apple offenbar auch neue Monitore vor – diese tragen die Codenamen J427 and J527. Auch die beiden Bildschirme sind wohl für den oben genannten Erscheinungszeitraum eingeplant. Zur technischen Ausstattung wiederum sind noch keine Einzelheiten bekannt.

Neben den kommenden MacBooks und Monitoren soll Apple zudem für die erste Jahreshälfte 2026 ein iPhone 17e als Einstiegsmodell in Vorbereitung haben. Dazu sollen auch noch ein Einstiegs-iPad sowie ein aufgefrischtes iPad Air nahen.

Apple selbst äußert sich natürlich nicht zu den Gerüchten, sodass es abwarten heißt. Wer jedenfalls den Kauf eines MacBooks plant, sollte sich vielleicht noch etwas gedulden, bis die neuen M5-Modelle offiziell durchstarten.

Quelle: Bloomberg