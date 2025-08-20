Asus ROG Xbox Ally erscheint am 16. Oktober 2025

Asus und Microsoft hatten das kommende ROG Xbox Ally bzw. Ally X schon vor einer Weile gemeinsam vorgestellt. Im Rahmen der aktuell in Köln laufenden Spielemesse gamescom gibt es die beiden PC-Gaming-Handhelds auch vor Ort zu bestaunen. Jetzt steht zudem endlich das bisher unbekannte Erscheinungsdatum endlich fest. In den Handel kommen die beiden Geräte nämlich am 16. Oktober 2025.

Bedauerlicherweise nennt Asus aber weiterhin keine Verkaufspreise. Gerüchten zufolge könnte es für das Asus ROG Xbox Ally ab 599 Euro losgehen, während das ROG Xbox Ally X ab 899 Euro starten könnte. Auch wenn die beiden Endgeräte ein angepasstes Windows mit Xbox-Dashboard als Oberfläche nutzen werden, kann man Spiele natürlich nicht nur über den Microsoft Store erwerben. Das wird auch über andere Plattformen wie Steam, den Epic Games Store, Battle.net und mehr möglich sein.

Zusätzlich hat Microsoft heute sein „Handheld Compatibility Program“ vorgestellt. Letzten Endes ähnelt das stark Valves Initiative „Verified for Steam Deck“. So können Besitzer von PC-Gaming-Handhelds sehen, ob Spiele kompatibel sind. Im Microsoft Store sollen verschiedene Labels kennzeichnen, ob ein Titel „Handheld Optimized“ oder zumindest „Mostly Compatible“ ist. Ein weiterer Indikator („Windows Performance Fit“) soll grob angeben, welche Leistung mit dem jeweiligen Gerät zu erwarten ist.

Eine gute Idee von Microsoft, die zeigt, dass der Hersteller das Handheld-Segment mittlerweile ernster nimmt. Da will man sich offenbar nicht von Valve und dem Steam Deck, das ja letzten Endes mit einer angepassten Linux-Version als Betriebssystem hantiert, den Rang ablaufen lassen.

Quelle: Xbox.com