Nvidia GeForce RTX 50: Preise der Founders Editionen sinken

Nvidia hat die Preise seiner Founders Editionen der GeForce RTX 50 gesenkt. Damit geht man den gleichen Weg wie bereits im März 2025, als ebenfalls einige Preisanpassungen vorgenommen worden sind. In erster Linie ist dies eine Reaktion auf die veränderten Wechselkurse zwischen den beiden Währungen Euro und US-Dollar. Denkbar ist, dass auch Partner des Unternehmens für ihre Custom-Modelle bald leichte Preisanpassungen vornehmen.

Zumindest könnte das für die Grafikkarten greifen, die als Einstiegsversionen fungieren und ohne Übertaktungen oder besonders ausgefuchste Kühllösungen auskommen. Beispielsweise ist der Preis der Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition von zuletzt 2.229 Euro auf nur noch 2.099 Euro gefallen. Das Flaggschiff ist damit also nun deutlich „günstiger“ zu haben. Hingegen kostet die GeForce RTX 5080 in der Founders Edition jetzt nur noch 1.059 statt wie bisher 1.119 Euro.

Auch der Verkaufspreis der GeForce RTX 5070 ist direkt bei Nvidia gesunken. Die Founders Edition ist im Preis von 649 auf nur noch 589 Euro gefallen. Die restlichen Grafikarten der Reihe GeForce RTX 50 sind jedoch identisch geblieben.

Quelle: Nvidia