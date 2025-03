Nvidia GeForce RTX 50: Preise der Founders Editions sinken

Die Nvidia GeForce RTX 5090, 5080 und 5070 fallen in den Founders Editions, die direkt von Nvidia vertrieben werden, leicht im Preis. Kunden haben davon in der Praxis allerdings wenig, da die Grafikkarten allesamt nicht lieferbar sind. Ursache für die Reduzierungen der Preisempfehlungen sind der erstarkende Euro, der gegenüber dem US-Dollar wieder Boden gutmachen konnte. Nicht betroffen sind davon die Custom-Partnermodelle.

Anzeige

Letztere sind im Handel ebenfalls nur sehr schlecht verfügbar und überbieten die Preisempfehlungen von Nvidia sehr deutlich. Was die Founders Editions betrifft, so ist der Preis der GeForce RTX 5090 beispielsweise jetzt von 2.329 auf 2.229 Euro gefallen – also um 100 Euro. Der Preis der GeForce RTX 5080 fällt um 50 Euro, und zwar von 1.169 auf 1.119 Euro. Wiederum soll die GeForce RTX 5070 jetzt 619 statt 649 Euro kosten.

Letzten Endes gibt Nvidia durch die angepassten Preise den verbesserten Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar an europäische bzw. deutsche Kunden weiter. Wie bereits erwähnt, nutzt dies aber primär in der Theorie etwas, da die Grafikkarten leider ohnehin derzeit alle nicht lieferbar sind.

Quelle: Nvidia