Nvidia GeForce RTX 5090: Scalper verlangen bereits utopische Preise

Die Nvidia GeForce RTX 5090 konnte von ersten Testern bereits bewertet werden. Doch in den Handel kommt die Grafikkarte erst am 30. Januar 2025, also in der nächsten Woche. Ihr Preis steht bei 2.239 Euro. Da sollte man zunächst einmal eine sehr kleine Zielgruppe vermuten. Doch man rechnet parallel damit, dass die Verfügbarkeit zum Launch sehr eingeschränkt sein dürfte. Das bringt Scalper bereits auf Ideen. Sie verkaufen die Grafikkarte bei Online-Aktionshäusern bereits zu Unsummen.

Anzeige

Dabei mischen teilweise auch Händler bzw. gewerbliche Nutzer mit, die potenziellen Bestellern eine garantierte Lieferung zum Launch versprechen. Allerdings hat das Ganze auch handfeste Nachteile, denn einige Privatnutzer weisen im Gegenteil deutlich darauf hin, dass sie Käufern weder eine Garantie / Gewährleistung, noch einen Widerruf anbieten können. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich im Zweifelsfall Plattformen wie eBay in Auseinandersetzungen einklinken und typischerweise meist zugunsten der Käufer entscheiden.

Am Ende sollte man aber wohl lieber abwarten. Wer über 2.300 Euro für eine Grafikkarte auf den Tisch legen will, sollte bei einem seriösen Händler kaufen, um sich für alle Fälle abzusichern. Zumal wir ab nächster Woche bereits wissen werden, ob die neue Nvidia GeForce RTX 5090 dann tatsächlich so schlecht verfügbar sein wird.

Quelle: Videocardz