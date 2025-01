Google übernimmt Teile von HTCs Vive-Team für 250 Mio. US-Dollar

Google kauft HTC einen Teil seines Vive-XR-Teams ab. Wie der Name es schon andeutet, handelt es sich um Mitarbeiter, die an Augmented- und Virtual-Reality-Produkten gearbeitet haben und nun für Google weiter werkeln sollen. Im Zuge des Deals hat man sich auch die Rechte an Patenten von HTC gesichert – allerdings in nicht exklusiver Form. 250 Mio. US-Dollar hat Google sich die Übernahme kosten lassen.

Anzeige

Laut HTC sichere man mit dem Abkommen das Wachstum des XR-Ökosystems ab. Google und HTC wollen zudem gemeinsam weitere Zusammenarbeiten für die Zukunft prüfen. Google erklärt, man stärke mit der Vereinbarung sein Engagement im Bereich Mixed-Reality unter Android. HTC wiederum will sich auf ein kleineres Produktportfolio konzentrieren und dabei effizienter vorgehen.

Es müssen diesem Deal noch die üblichen Kartellbehörden zustimmen. Man rechnet da allerdings nicht mit Widerstand und nennt daher Ende März 2025 als möglichen Abschlusszeitpunkt.

Quelle: HTC