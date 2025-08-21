Google Pixel 10: Das sind die neuen Smartphones

Google hat seine neuen Smartphones der Reihe Pixel 10 vorgestellt. Außen vor lassen wir in diesem Beitrag das spezielle Foldable Pixel 10 Pro Fold, über das wir noch gesondert berichten werden. Zu den regulären Smartphones zählen da das Pixel 10, das Pixel 10 Pro sowie das Pixel 10 Pro XL. Alle Modelle kommen direkt mit Android 16 in den Handel. Zudem verspricht der Hersteller sieben Jahre Software-Upgrades für die gesamte Reihe. Als SoC dient in allen Fällen der Tensor G5.

Google veröffentlicht das Pixel 10 mit 12 GByte RAM und die Pixel 10 Pro und Pro XL mit 16 GByte. In Sachen Speicherplatz gibt es verschiedene Varianten mit 128 GByte bis 1 TByte Kapazität. Gemeinsam haben alle Modelle auch, dass sie kabellos per Qi2 aufladbar sind. Im Falle des Pixel 10 Pro XL funktioniert das sogar mit der neuen Version Qi 2.2 mit 25 Watt.

Das Google Pixel 10 nutzt dabei ein OLED-Display mit 6,3 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.424 x 1.080 Pixeln. Als Bildwiederholrate sind 120 Hz genannt. Für die Hauptkamera sind hier 48 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 10,8 (Telephoto-Zoom) Megapixel drin. Dem Akku weist man 4.970 mAh zu, kabelgebunden kann mit 30 Watt geladen werden.

Dann hätten wir da das Google Pixel 10 Pro mit abermals 6,3 Zoll Diagonale, aber einer höheren Auflösung von 2.856 x 1.280 Pixeln. Erneut lieg die Bildwiederholrate bei 120 Hz, kann aber im Gegensatz zum Pixel 10 nicht nur zwischen 60 und 120 Hz wechseln, sondern dynamisch zwischen 1 und 120 Hz. Das Pixel Pro 10 XL vergrößert im Übrigen den Screen auf 6,8 Zoll und löst mit 2.992 x 1.344 Pixeln auf.

Die Pro-Modelle nutzen eine Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 48 (Ultra-Weitwinkel) + 48 (Telephoto) Megapixeln. Für die Akkus sind 4.870 (Pro) bzw. 5.200 mAh (Pro XL) angegeben. Das Pro wird mit bis zu 30 Watt und das Pro XL mit bis zu 45 Watt aufgeladen.

Die Preise der Google Pixel 10 bzw. Pixel 10 Pro lassen sich der Tabelle unten entnehmen. Google bewirbt die Smartphones natürlich auch mit KI-Kniffen über Gemini, etwa zur Verbesserung der Fotoqualität und der Steuerung des Smart Homes.

Preise der Google Pixel 10:

Gerät Speicher Preis (€) Pixel 10 128 GB 899 Pixel 10 256 GB 999 Pixel 10 Pro 128 GB 1.099 Pixel 10 Pro 256 GB 1.199 Pixel 10 Pro 512 GB 1.329 Pixel 10 Pro 1 TB 1.589 Pixel 10 Pro XL 256 GB 1.299 Pixel 10 Pro XL 512 GB 1.429 Pixel 10 Pro XL 1 TB 1.689

Quelle: Google