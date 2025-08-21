Epic Games Store: Ab sofort sind „Kamaeru“ und „Strange Horticulture“ gratis

Im Epic Games Store sind ab sofort wieder zwei neue Spiele gratis erhältlich. Sie lösen die kostenlosen Games der letzten Woche ab. In diesem Fall handelt es sich einerseits um das Cozy-Game „Kamaeru“ und andererseits um das Rätsel-Spiel „Strange Horticulture“. Natürlich will die Plattform mit den beiden Freebies auch Neukunden anlocken. Da schwingt die Hoffnung mit, dass diese dann am Ende nicht nur die wöchentlichen Gratis-Games mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

„Kamaeru“ ist dabei ein Cozy-Game, in dem man Frösche sammelt und versucht ein Feuchtgebiet wiederherzustellen, in dem die Amphibien überleben können. Unterstützung erhält man von mehreren NPCs. Teil des Spiels ist es auch Frösche zu fotografieren und zu züchten. Insgesamt 500 verschiedene Frösche lassen sich auf diese Weise entdecken. Das kindgerechte Spiel könnte also auch etwas für jüngere Gamer sein.

Ebenfalls gratis dabei ist „Strange Horticulture“. Dieses Rätsel-Spiel macht den Spieler zum Eigentümer eines Kräuterladens. Hier muss man Pflanzen identifizieren, sich mit Hexenzirkeln beschäftigen und kann sogar Kultist werden. Schnell erkundet man auch Areale abseits des eigenen Ladens. Doch während einige davon reiche Ernste versprechen, hält man sich von anderen besser fern.

Quelle: Epic Games Store