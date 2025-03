Epic Games Store: Ab sofort sind „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ gratis

Im Epic Games Store lösen ab sofort zwei neue Gratis-Spiele die Titel aus der letzten Woche ab. In diesem Fall hatte die Plattform aber vorab zur Abwechslung nicht verraten, welche Games die Neuzugänge sein würden. Offenbar wollte man so etwas die Spannung erhalten. Eventuell war dies nicht die schlechteste Idee, schließlich will man immer auch Neukunden dazu bringen, sich ein Konto anzulegen. Letzteres ist kostenlos, aber die Voraussetzung, um Siele auf der Plattform der eigenen Bibliothek hinzuzufügen.

Da schwingt eben die Hoffnung mit, dass die Nutzer am Ende nicht nur wöchentlich die kostenlosen Spiele abgreifen, sondern irgendwann auch geneigt sind, den ein oder anderen Euro im Store auszugeben. Zumal es ja auch einige Titel, wie „Alan Wake II“, exklusiv im Epic Games Store gibt. Doch kommen wir zu den PC-Spielen, welche in dieser Woche kostenlos sind.

So lassen sich in dieser Woche die beiden Spiele „Cat Quest“ und „Neko Ghost, Jump!“ gratis zur eigenen Sammlung ergänzen. „Cat Quest“ dürften viele Nutzer aber schon in der Sammlung haben, denn es ist nicht das erste Mal, dass der Titel kostenlos verteilt wird.

Wir wünschen viel Spaß beim Zocken mit den beiden neuen Gratis-Spielen im Epic Games Store! Wer sie schon in seiner Sammlung hat oder kein Interesse entwickelt, kann bis zum nächsten Donnerstag ausharren. Dann wird erneut die Ablösung erfolgen.

