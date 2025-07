Epic Games Store: Ab sofort ist „Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition“ gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort ein neues Spiel gratis, das die beiden kostenlosen Titel der letzten Woche ersetzt. Dabei handelt es sich um das Triple-A-Strategiespiel: „Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition“. Diese Edition enthält nicht nur das bereits 2017 erschienene Spiel an sich, sondern auch die beiden großen Erweiterungen „Rise and Fall“ sowie „Gathering Storm“ – plus sechs kleinere DLCs.

Das Gesamtpaket steht hier allerdings immer noch nicht zur Verfügung, denn es fehlen z. B. einige Anführer. Die kann man sich allerdings bei Bedarf separat als Erweiterungen nachkaufen. Zu erwähnen ist, dass Anfang 2025 mit „Sid Meier’s Civilization VII“ bereits ein Nachfolger erschienen ist. Dieser konnte zum Launch aber nicht mit den Wertungen des Vorgängers mithalten. Dabei lässt sich das rundenbasierte Strategiespiel natürlich sowohl als Singleplayer, mit mehreren Szenarien und einem offenen Modus zocken als auch im Mehrspielermodus lokal oder online.

Enthalten sind bei der Platinum Edition folgende Inhalte: Sid Meier’s Civilization VI

Sid Meier’s Civilization VI – Wikinger Szenariopaket

Sid Meier’s Civilization VI – Polen Zivilisations- & Szenariopaket

Sid Meier’s Civilization VI – Australien Zivilisations- & Szenariopaket

Sid Meier’s Civilization VI – Persien und Makedonien Zivilisations- & Szenariopaket

Sid Meier’s Civilization VI – Nubien Zivilisations- & Szenariopaket

Sid Meier’s Civilization VI – Khmer und Indonesien Zivilisations- & Szenariopaket

Civilization VI: Rise and Fall (Erweiterung)

Civilization VI: Gathering Storm (Erweiterung)

