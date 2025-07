Google Pixel 10: Offizielle Vorstellung am 20. August 2025

Google wird am 20. August 2025 ein neues Event abhalten. Dieses läuft unter dem Banner „Made by Google“, es wird also nicht um Software, sondern um Hardware gehen. Auch wenn das Unternehmen keine spezifischen Geräte anschneidet, so ist klar, dass es um die Smartphones der Reihe Pixel 10 gehen wird. Zusätzlich rechnet man fest mit einer neuen Smartwatch, der Pixel Watch 4, sowie neuen Kopfhörern – den Pixel Buds der nächsten Generation.

Angeblich soll Google auch eine Alternative zu Apples MagSafe planen. Das magnetische Zubehör könnte bei Google unter dem Namen PixelSnap laufen, das ist aber aktuell nur ein Gerücht. Möglich ist auch, dass es beim Event noch weitere Überraschungen geben könnte. Zu den Smartphones der Reihe Pixel 10 hat es schon diverse Leaks gegeben – auch zu den potenziellen Preisen.

Demnach soll selbst das Einstiegsmodell, das Pixel 10 mit 128 GByte Speicherplatz, 899 Euro kosten. Aufwärtsgehen soll es bis 2.289 Euro für die Maximalausstattung des Pixel Fold 10 Pro mit 1 TByte Kapazität. Ansonsten sind versprengte Einzelheiten bekannt. Beispielsweise soll die kommende Pixel Watch 4 den gleichen Chip nutzen wie die beiden Vorgängermodelle.

Mehr erfahren wir dann spätestens am 20. August 2025 im Rahmen des „Made by Google“-Events.

