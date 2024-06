Google kündigt Pixel-Event für Mitte August an: “KI für 9”

Etwas überraschend hat Google diese Woche eine “Mady-by-Google”-Veranstaltung für den 14. August 2024 angekündigt. Das Motto lautet offiziell “AI… meet IX”, sodass Künstliche Intelligenz (KI) für die kommenden Pixel 9 Smartphones zu erwartenist. Zudem dürfte eine neue Smartwatch kommen, denn üblicherweise legt Google jedes Jahr auch seine Pixel Watch neu auf.

Anzeige

Ein Pixel-Event im August ist früher als gewohnt, denn letztes Jahr hat Google eine Pixel 8 Smartphones Anfang Oktober angekündigt und im Jahr zuvor wurden die Pixel 7 Smartphones ebenfalls in diesem Herbstmonat offiziell vorgestellt. Dieses Jahr hat Google die Pixel-Veranstaltung also um fast zwei Monate vorgezogen, denn die Keynote dieses Events findet am 14. August um 10 Uhr Ortszeit im kalifornischen Google-Hauptquartier statt, europäischer Zeit also in der Nacht zu Donnerstag, den 15.8.

Letztes Jahr hatte Google neben den Pixel 8 und Pixel 8 Pro Smartphones auch seine Pixel Watch 2 vorgestellt. Dazu ging es um KI-Verbesserungen für den Google-Assistenten. Für dieses Jahr wird Ähnliches erwartet, nämlich die neuen Smartphones der Pixel 9 Serie sowie die Pixel Watch 3. Allerdings gibt es auch Gerüchte um ein neues Pixel Fold, Googles Falt-Handy, sowie ein neues Pixel-Tablet.

Es dürften aber nicht nur zwei neue Pixel-Handymodelle kommen, sondern sogar drei. Bereits im Mai sind Google Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL durchgesickert -in drei verschiedenen Größen. Das Pixel 9 soll auf 6,24 Zoll Diagonale kommen. Das Pixel 9 Pro wird mit 6,34 Zoll angeblich etwas größer und das Pixel 9 XL dürfte mit 6,73 Zoll das größte Modell dieser Serie werden.

Quelle: Google