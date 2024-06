ZTE Voyage: Neues Smartphone beherrscht die brillenlose 3D-Wiedergabe

ZTE hat in China ein Smartphone vorgestellt, das sich von der Masse durch seinen 3D-Bildschirm abhebt. Wie anno dazumal das Nintendo 3DS, so kann auch das Voyage 3D nämlich autosteresoskopisches 3D, also 3D ohne Brillen, verwenden. Es ist sogar möglich, nur in 2D vorliegende Inhalte zu 3D umzuwandeln. Das verbaute IPS-LC-Display setzt dabei auf 6,58 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von FHD+ und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Für 3D-Inhalte beträgt der Blickwinkel 60°. Man nutzt Eye-Tracking, um die Darstellung anzupassen.

Sieht man von dem außergewöhnlichen 3D-Bildschirm ab, dann handelt es sich beim ZTE Voyagw 3D eher um ein Mittelklasse-Modell. Insbesondere das SoC Unisoc T760 ist leistungsschwach. Zur Seite stehen 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Dem Akku weist ZTE 4.500 mAh bei einer Schnellladung mit 33 Watt zu. Während die Frontkamera mit 5 Megapixeln arbeitet, sind es für die Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 5 Megapixel.

In China kostet das neue ZTE Voyage 3D umgerechnet ca. 192 Euro. Bedauerlicherweise dient aber noch das veraltete Android 13 als Betriebssystem. Parallel bringt ZTE in seinem Heimatland auch noch das nubia Pad 3D II auf den Markt. Dieses kostet umgerechnet wiederum 448 Euro. Auch hier ist Support für brillenloses 3D vorhanden. Das Vorgängermodell kam im letzten Jahr auch international auf den Markt, sodass man sich hier Hoffnungen machen darf.

Quelle: ZTE