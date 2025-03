Sony PlayStation 5: Jetzt günstiger im Bundle mit „Astro Bot“

Sony hat die PlayStation 5 in einem neuen Bundle veröffentlicht. Es gibt sowohl zum regulären Slim-Modell mit Disc-Laufwerk als auch zur Digital Edition das Spiel „Astro Bot“ dazu. Letzteres konnte 2024 in vielen Magazinen den Titel „Spiel des Jahres“ ablaufen und gilt als einer der besten Exklusivtitel für die Spielekonsole. Dabei überrascht Sony sogar mit sehr fairen Preisen, welche die reine Spielekonsole unterbieten.

So kostet die PlayStation 5 Digital Edition mit „Astro Bot“ nur 399,99 Euro. Ohne das Spiel im Lieferumfang werden 449,99 Euro fällig. Man erhält also quasi nicht nur das Spiel gratis, sondern spart auch zusätzlich 50 Euro gegenüber dem Kauf der reinen Konsole. Ähnlich läuft es mit der PS5 Slim mit optischem Laufwerk. Hier beträgt der reguläre Verkaufspreis sonst 549,99 Euro. Im Bundle mit „Astro Bot“ ruft Sony aber aktuell nur 499,99 Euro aus.

Bedauerlicherweise gibt es die leistungsfähigere PlayStation 5 Pro leider nicht in einem Bundle mit „Astro Bot“. Wer allerdings Interesse am Standard-Modell der Spielekonsole hat, findet vielleicht Gefallen an diesem Paket. Erhältlich ist das Bundle via PlayStation Direct sowie im weiteren Handel.

Quelle: PlayStation Direct