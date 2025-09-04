Sony PlayStation 5 Digital Edition: Wohl bald mit weniger Speicherplatz – zum gleichen Preis

Die Sony PlayStation 5 ist 2020 in der Digital Edition zum Preis von 399 Euro auf den Markt gekommen. Zwischenzeitlich hat der Hersteller den Preis der Spielekonsole allerdings zweimal erhöht – zuletzt im April 2025. Obendrein hat man sich der Shrinkflation bedient und eine indirekte Preiserhöhung vorgenommen. Denn mit der Einführung der Slim-Variante strich man den Ständer zur vertikalen Aufstellung aus dem Lieferumfang. Jetzt steht eine ähnliche Maßnahme vor der Tür.

Demnach wird Sony ab dem 13. September 2025 in Europa abermals eine indirekte Preiserhöhung der PlayStation 5 Digital Edition vornehmen. Hatte man nämlich den SSD-Speicherplatz der Konsole mit Einführung der Slim-Version von 825 GByte auf 1 TByte angehoben, so soll er nun laut einem renommierten Leaker (Billbil-Kun) wieder auf die ursprünglichen 825 GByte abgesenkt werden.

Sony soll sich mit der kommenden Revision CFI-2100 der PlayStation 5 Digital Edition (Slim) zu diesem Schritt entschlossen haben. Statt einer direkten nimmt man lieber eine indirekte Preiserhöhung vor. Denkbar ist auch, dass sich bei der neuen Auflage auch im Inneren etwas getan hat. So könnten etwa weitere Anpassungen an der Kühlung vorgenommen worden sein, um die Herstellungskosten zu senken.

Die PlayStation 5 Digital Edition (Slim) kostet 499 Euro und dieser Preis wird bei reduziertem Speicherplatz konstant bleiben. Die SSD-Kapazität der PS5 mit optischem Disc-Laufwerk soll dabei zunächst bei 1 TByte verbleiben. Auch hier soll Sony aber wohl abwägen, wieder, um seine Gewinnmarge zu halten, auf 825 GByte zurückzugehen. Noch handelt es sich jedoch um inoffizielle Angaben. Der Hersteller hat diesen Schachzug bisher nicht bestätigt.

