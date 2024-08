WD_BLACK SN850P NVMe SSD: Jetzt mit 8 TByte Speicherplatz für die PlayStation 5

Western Digital legt mit neuem Speicherplatz für die Spielekonsole Sony PlayStation 5 nach. So veröffentlicht man ein neues Modell der Reihe WD_BLACK SN850P NVMe SSD. Diese M.2-SSDs gibt es bislang mit 1, 2 und 4 TByte. Nun kommt Ende August 2024 ein neues Flaggschiff in den Handel – mit stattlichen 8 TByte. Darauf lassen sich je nach Größe ca. 200 Spiele speichern, so Western Digital. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken: den Preis.

So kostet die neue WD_BLACK SN850P NVMe SSD mit 8 TByte nämlich satte 838,99 Euro. Als kleinen Vergleich: Begnügt ihr euch mit 4 TByte, zahlt ihr nur 360,99 Euro. Im den Preis in ein Verhältnis zu setzen: Die neue SSD mit 8 TByte kostet deutlich mehr als eine Sony PlayStation 5 selbst. Hier ist also abzuwägen, ob wirklich so eine große Speichermenge benötigt wird. Freilich lässt sich die SSD von Western Digital aber nicht nur in die PS5 einbauen. Auch in einem Gaming-PC wäre die Verwendung freilich möglich.

Was die Geschwindigkeit betrifft, so nennt der Hersteller im Datenblatt für die sequenzielle Lesegeschwindigkeit 7.200 MB/s. Beim Schreiben sind es dann wiederum immer noch 6.600 MB/s. Beides überschreitet die Mindestvorgaben von Sony deutlich. Käufer erhalten obendrein als Bonus für einen Monat PlayStation Plus Premium gratis. Ein entsprechender Code liegt bei.

Quelle: Western Digital