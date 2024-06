Western Digital WD Blue SN500: Neue NVMe-SSD mit 4 TByte

Western Digital bringt eine neue SSD auf den Markt, die mit 4 TByte Speicherplatz aufwarten kann. Als Zielgruppe nennt der Hersteller primär Content Creator, also Videomacher, die eine leistungsfähige Speicherlösung mit hoher Kapazität für die Videobearbeitung wünschen. So soll das neue Modell der Reihe Western Digital WD Blue SN5000 ein NVMe-SSD mit PCIe Gen4 im Format M.2 2280 darstellen. Die Lesegeschwindigkeit betrage bis zu 5.500 MB/s, so der Hersteller.

Man erweitert also mit der 4-TByte-Variante die Modellreihe WD Blue SN5000 um ein neues Flaggschiff. Die NVMe-SSD soll dank des Western Digital nCache 4.0 besonders schnellen Zugriff auf Datei- und Ordnerkopien ermöglichen. Ebenfalls verspricht der Hersteller verbesserte Entwurfs- und Rendering-Phasen mit bis zu 1.200 TBW.

Im Handel sowie direkt über den Hersteller ist die Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD ab Anfang Juli 2024 erhältlich. Der Preis beträgt zum Launch 313,99 Euro.

