Samsung Odyssey 3D: Gaming-Monitor für brillenloses 3D vorgestellt

Samsung hat auf der gamescom 2024 in Köln abermals seinen Odyssey 3D gezeigt, einen Monitor für autostereoskopisches 3D – also ohne Brillen. Erstmals präsentierte der südkoreanische Hersteller den Bildschirm auf der CES 2024. Jetzt hat man mehr Details verraten. So wird der Gaming-Monitor in zwei Varianten auf den Markt kommen – mit 27 und 37 Zoll Diagonale. Damit die 3D-Darstellung ohne Brillen möglich wird, kommt Eye-Tracking zum Einsatz. Dafür erfasst eine integrierte Kamera stets in Echtzeit die Augenbewegungen des Betrachters.

Zusätzlich setzt man View-Mapping auf, um die entsprechende Tiefe zu erzeugen. Das Lichtfeld-Panel des Samsung Odyssey 3D setzt obendrein eine lentikulare Linse ein. Es lassen sich an dem Monitor natürlich auch 2D-Inhalte zu 3D konvertieren. Wer 3D ausblenden möchte, kann auch die klassische 2D-Darstellung aktivieren. Der Monitor löst dabei mit 4K auf und verwendet eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Die Bildwiederholrate liegt bei 165 Hz.

Wann der Odyssey 3D auf den Markt kommen und was er kosten soll, ließ Samsung noch offen. Klar ist, dass er AMD FreeSync Premium unterstützt sowie die Schnittstellen DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1 bietet. Der Ständer ist für mehr Ergonomie höhenverstellbar und neigbar.

Zu dem Odyssey 3D gesellen sich noch drei neue OLED-Modelle. Das sind die Odyssey OLED G95SD, G93SD und G85SD. Die G95SD und G85SD verfügen über den Samsung Gaming Hub sowie den Smart Hub. Auch ohne Zuspieler lassen sich deswegen Cloud-Gaming und Streaming-Plattformen nutzen. Die Samsung Odyssey OLED G95SD und G93SD, lösen mit 5.120 x 1.440 Pixeln auf. Sie verwenden das breite Format 32:9 und eine 1.800R-Krümmung sowie eine Bildwiederholrate von 240 Hz.

Der Odyssey OLED G8 (G85SD) setzt auf 34 Zoll Diagonale, 3.440 x 1.440 Pixel, das Format 21:9 und 175 Hz. Abermals handelt es sich um einen Curved-Monitor mit 1.800R-Krümmung. Die Reaktionszeit liegt bei allen drei Modellen OLED-typisch bei 0,03 ms.

Quelle: Pressemitteilung