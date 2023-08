Samsung Odyssey Neo G9: Gaming-Monitor mit DisplayPort 2.1 vorgestellt

Samsung bringt seinen neuen Gaming-Monitor Odyssey Neo G9 (G95NC) in Deutschland auf den Markt. Als Preis sind für diesen LC-Bildschirm mit 57 Zoll im breiten Format 32:9 satte 2.499 Euro ausgerufen. Die Auflösung ist dafür mit Dual UHD (7.680 x 2.160 Pixel) beachtlich. Als Grundlage des Curved-Monitors mit 1.000R-Krümmung dient ein VA-Panel. Obendrein nutzt Samsung Quantum Dots zur Verbesserung der Farbdarstellung.

Als Kontrast gibt Samsung für den Odyssey Neo G9 2.500:1 an. Die Helligkeit betrage bis zu 1.000 Nits. Deswegen konnte man sich auch die Zertifizierung für VESA DisplayHDR 1000 sichern. Für die Hintergrundbeleuchtung des LCDs setzt Samsung auf Mini LED. An der Rückseite ist zudem eine RGB-Beleuchtung mit Core Lighting+ und CoreSync vorzufinden. Auch Sonderfunktionen wie Picture-in-Picture und Picture-by-Picture beherrscht der Monitor.

Hochmodern fallen mit HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1 die Schnittstellen aus. Dadurch kann Samsung über letzteres bis zu 80 Gbps erreichen. Bei so einem Gaming-Monitor mit Mini LED darf die HDR-Unterstützung nicht fehlen. Man bindet neben HDR10 auch HDR10+ ein. Als Bildwiederholrate sind 240 Hz genannt. Die Reaktionszeit des Panels beträgt 1 ms (GtG). AMD FreeSync Premium Pro ist genau so an Bord wie KVM Switch und ein integrierter USB-Hub.

Obendrein ist der Samsung Odyssey Neo G9 in der Höhe verstellbar (120 mm). Ebenfalls kann er geneigt, geschwenkt und gedreht werden. Um Reflexionen zu reduzieren, findet ein mattes Panel Verwendung. In Deutschland ist der neue Monitor in Kürze im Handel zu finden.

Quelle: Samsung