Epic Games Store: “The Callisto Protocol” und “Gigantic: Rampage Edition” sind gratis

Ab sofort bietet der Epic Games Store zwei neue Gratis-Spiele an. Die sind natürlich immer auch ein Lockmittel, um neue Kunden zur Plattform zu locken. Denn zur Inanspruchnahme ist selbstverständlich ein Konto bei der Plattform notwendig. Da schwingt eben die Hoffnung mit, dass am Ende nicht nur die wöchentlichen Gratis-Games eingesteckt werden, sondern irgendwann auch der ein oder andere Euro fließt. In dieser Woche lösen dafür jedenfalls “The Callisto Protocol” und “Gigantic: Rampage Edition” die Titel der letzten Woche ab.

“The Callisto Protocol” ist ein Triple-A-Spiel aus dem Jahr 2022, das vor allem technisch einiges zu bieten hat. Zu den Entwicklern von Striking Distance zählen auch Veteranen, die zuvor an “Dead Space” gearbeitet haben. Und so schlägt auch der neue Titel in die Kerbe des Survival Horrors. Aus der Third-Person-Perspektive bewegt man sich als Jacob Lee durch ein verseuchtes Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupitermond Callisto. Rasch geht es dabei blutig zu, denn die Häftlinge haben sich auf unerklärliche Weise zu Monstern transformiert.

Dazu gesellt sich das MOBA-Spiel “Gigantic: Rampage Edition”. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Neuauflage des 5v5-Helden-Shooters. Hier kommen dann also Multiplayer-Fans auf ihre Kosten. Diese Neuauflage bietet einen neuen Spielmodus, plattformübergreifendes Spielen, neue Helden, neue Karten und Gameplay-Verbesserungen.

