Dreame L40 Ultra: Neuer Saug- und Wischroboter mit Premium-Funktionen

Dreame bringt in Deutschland einen neuen Premium-Saugroboter auf den Markt: den L40 Ultra. Dieser kommt auch mit einer großen Entleerungsstation daher (340 x 456,7 x 590,5 mm). In der Station sitzen sowohl ein Staubbehälter mit 3,2 l als auch Frisch- und Schmutzwassertanks mit jeweils 4,5 bzw. 4 l Kapazität. Punkten soll der Saug- und Wischroboter mit seiner Saugkraft von 11.000 pa. Mit einer Akkuladung soll er bis zu 194 Minuten auskommen.

Anzeige

Ansprechen möchte Dreame mit diesem Modell auch Haustierbesitzer, denn es sind etwa Kameras, Mikrofone und ein Lautsprecher verbaut. Dadurch ist es möglich, unterwegs per Video nachzuschauen, was die Vierbeiner so treiben. Auch kann man so etwa sein Haustier auffordern, das Sofa wieder zu räumen. Obendrein setzt man auf spezielle Schneidköpfe an der Walze, welche Haare durchtrennen könne, damit sie sich nicht verwickeln.

Der Dreame L40 Ultra kann seine Seitenbürsten um 10 mm anheben, um Teppiche besser zu reinigen / zu überfahren. Die Mopps können um 10,5 mm angehoben werden, sodass sich nass wischen und Teppiche absaugen in einem Reinigungsvorgang erledigen lässt. Das Gerät bringt auch eine LED-Leuchte mit, die hilft, unter Möbeln den richtigen Weg zu finden. Die Steuerung via Amazon Alexa, Apple Siri und Google Home ist ebenfalls möglich.

Der Dreame L40 Ultra überquert Hindernisse bis zu 22 mm Höhe und kann mit seinen Kameras bis zu 100 Objekte wie Kabel oder Tierkot erkennen. Seine Seitenbürste und seinen Mopp kann er ausfahren, um so Ränder gründlicher zu reinigen. Der angesammelte Dreck kann bis zu 65 Tage im Staubbeutel der Station verwahrt werden. In der Station sitzt auch ein Behälter mit einer Reinigungslösung, die automatisch dosiert werden kann. Nach dem Wischen werden die Mopps im Übrigen im Dock mit Luft bei 65° getrocknet.

In der Begleit-App kann man auch Teppiche markieren und Haustierzonen zum Umfahren einrichten. Auch die Etagen- und Raumreinigung ist möglich, es lassen sich No-Go-Areale einrichten, die Wassermenge dosieren, die Saugstärke konfigurieren und mehr.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dreame L40 Ultra kommt am 06. September zum Preis von 1.199,00 Euro auf den Markt. Zum Verkaufsstart gibt es einen Rabatt von 100 € (vom 6. September bis zum 22. September). Zu haben sein, wird der Saug- und Wischroboter im Dreame-Onlineshop, sowie auf Amazon, Saturn, Media Markt & Co.

Quelle: Dreame