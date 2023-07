Roborock Q Revo: Neuer Saug- und Wischroboter für 849 Euro

Roborock bringt einen neuen Saug- und Wischroboter nach Deutschland, den Roborock Q Revo. Dieses Modell wird mit einer Entleerungsstation geliefert, die sowohl den Staub absaugen kann als auch zwei Wassertanks beinhaltet – einen für das Frisch- und einen für das Schmutzwasser. Im deutschen Handel wird der Roborock Q Revo ab dem 14. Juli 2023 zu haben sein. Der Hersteller hat bereits einen Preis von 849 Euro genannt.

Die Saugleistung beträgt beim Roborock Q Revo 5.500 pa. Ein Vorteil für Besitzer von Haustieren: Es kommt eine Walze aus Vollgummi zum Einsatz. Um jene sollen sich Haare nicht so schnell verwickeln. Ebenfalls sind zwei rotierende Mopps an Bord, die sich mit 200 Umdrehungen pro Minute beim Wischen um den Dreck kümmern. Der Saug- und Wischroboter kann sie automatisch anheben, wenn er Teppiche reinigt.

Die Reinigungsstation kann die Wischmopps dann nach den Touren des Roborock Q Revo reinigen und auch mit 45° heißer Luft trocknen, damit sich kein Schimmel bildet. In den sauberen Wassertank passen dabei 5 l, in den Schmutzwassertank 4,2 l. Der Staubbeutel in der Station fasst 2,7 l. Der Saug- und Wischroboter selbst darf 350 ml Schmutz und 80 ml Wasser mit sich führen. Er kann im Übrigen auch Hindernisse von bis zu 2 cm Höhe überqueren.

Ebenfalls kann der Roborock Q Revo laut dem Unternehmen Hindernisse erkennen und vermeiden. Er navigiert per LiDAR. Über die Begleit-App können auch Etagenkarten gespeichert, Sperrzonen erstellt und Zeitpläne verwaltet werden. Auch die Verknüpfung mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder Apple Siri ist möglich.

Quelle: Pressemitteilung