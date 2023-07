Microsoft nennt erstmals Verkaufszahlen der Xbox Series X|S

Microsoft nennt normalerweise keine Verkaufszahlen seiner Spielekonsolen. Das hängt damit zusammen, dass man offiziell mehr Wert auf die Abonnenten von Xbox Live bzw. dem Game Pass legt. Inoffiziell dürfte es mehr so sein, dass man sich nicht so direkt mit Sony und der PlayStation-Marke vergleichen lassen will. Doch gegenüber Entwicklern haben die Redmonder jetzt verraten, dass mehr als 21 Mio. Exemplare der Xbox Series X|S verkauft worden sind.

Sony liegt mit der PlayStation 5 jedoch deutlich vorne: Man geht von ca. 38 Mio. verkauften PS5 aus. Damit kämen fast auf jede verkaufte Xbox Series X|S zwei verkaufte Sony PlayStation 5. Auch hat Microsoft eröffnet, dass man vor allem in den Vereinigten Staaten neue Kunden gewinne. Danach folgen Brasilien und Mexiko. In Europa und auch Asien hat die Xbox-Marke traditionell eher einen schweren Stand. Bekannt geworden sind die Zahlen dank einer Präsentation im Rahmen des BIG Festivals in Sao Paulo, Brasilien. Dabei handelt es sich um ein großes Gaming-Event in Südamerika.

Microsoft hat dabei auch verraten, dass ca. 48 % der Spieler an einer Xbox Series S Neukunden sind. Ebenfalls werde die Xbox-App monatlich aktiv von etwa 15,6 Mio. Anwendern genutzt. Auf den Xbox Game Pass kam man natürlich auch zu sprechen. In jenem befinden sich mittlerweile mehr als 400 Konsolen- und 300 PC-Spiele. 300 davon lassen sich auch per Cloud streamen.

Weniger erfreulich für die meisten Spieler, vermuten wir jedenfalls: Auf einer weiteren Folie erwähnt Microsoft die In-Game-Werbung, welche wohl in Zukunft eine größere Rolle für die Monetarisierung spielen soll. Bisher stießen derlei Experimente bei Gamern stets auf scharfe Ablehnung.

Quelle: Idle Sloth