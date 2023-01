Microsoft Xbox: Update soll zum Energiesparen anregen

Microsoft hat ein Update angekündigt, dass die Xbox-Konsolen zu den ersten “kohlenstoffbewussten Konsolen” machen soll. Allerdings kann man diese Initiative eher als Marketing-Aktion bewerten. So geht Microsoft nicht gerade mit gutem Beispiel bei den Standby-Modi der Konsole voran: Ab Werk ist zwar der “Energiesparmodus” die Standard-Einstellung, auch jener fährt die Xbox-Konsolen aber gar nicht komplett herunter. Die energiesparendste, komplette Abschaltung ist nur über das Power-Untermenü erreichbar und muss jedes Mal wieder manuell als “Full Shutdown” ausgewählt werden. Wollte Microsoft sich also ernsthaft um das Energiesparen bemühen, würde man die komplette Abschaltung, wenn nicht zum Standard erheben, dann zumindest vereinfachen.

Stattdessen bietet man nun die Möglichkeit an, im Hintergrund auszuführende Updates zu Uhrzeiten auszuführen, in denen die meisten erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Um diese Zeiten zu vermitteln, sollte die Konsole online sein. Sie prüft dann anhand regionaler Daten zur Kohlenstoff-Belastung, wann im nächtlichen Wartungszeitfenster möglichst viel Strom im Stromnetz aus emissionsärmeren Energiequellen stammt und plant Updates zu Spielen, Apps und dem Betriebssystem in diesem Zeitraum ein.

Microsofts Aussage, die nachhaltigste Einstellung sei der Modus “Energie sparen” stimmt aber, wie eingangs erwähnt, leider nicht ganz. Der komplette Shutdown, bei dem die Konsole komplett abgeschaltet wird, erscheint nachhaltiger, ist aber eben im Zugriff erschwert bzw. muss bei jedem Abschalten der Xbox-Konsolen manuell in einem Untermenü vergraben genutzt werden. Dann kann die Konsole ausgeschaltet zwar keine Updates beziehen – ist aber eben wirklich das, was sie sein sollte: abgeschaltet. Insofern könnte man die neuen Maßnahmen eher als Imagekampagne bzw. Greenwashing bezeichnen. Denn nachhaltig ist die Nutzung einer Spielekonsole eher nicht.

Ab dem 11. Januar werden Xbox Insider jedenfalls bereits feststellen, dass ihre Xbox Series X|S automatisch auf die Energiesparoption aktualisiert werden. Diese Aktualisierung der Energieeinstellungen reduziert den Stromverbrauch, während die Konsole nicht genutzt wird und hat keinen Einfluss auf die Leistung, das Gameplay oder die Fähigkeit der Konsole, über Nacht Updates für das System, Spiele oder Apps zu erhalten. Xbox One erhalten ab dem 11. Januar ebenfalls neue Energiemodus-Optionen, darunter auch das Herunterfahren (Energie sparen). Via “Energie sparen” kann die Xbox One genau wie die Xbox Series X|S Updates für Betriebssystem, Apps oder Spiele über Nacht installieren.

Eine weitere Aktualisierung der Energieeinstellungen, die ab dem 11. Januar für Xbox Insider verfügbar sein wird, ist die neue Einstellung “Aktive Stunden§. Wer die Energieoption “Ruhezustand” wählt, kann nun auch einen Zeitraum einstellen, in dem sich die Konsole bereithalten soll. Während der aktiven Stunden fährt die Xbox schneller hoch und steht auch für Remote-Updates zur Verfügung. Wenn an einem Tag die aktiven Stunden der Xbox vorbei sind, fährt sie sich vollständig herunter und verbraucht nur noch 0,5 Watt im Vergleich zu 10-15 Watt im aktiven Zustand.

Auf Xbox Series X|S werden “Aktive Stunden” automatisch aktiviert und auf Grundlage der Zeiten berechnet, zu denen die Konsole bisher aktiv war. Auf Xbox One besteht die Option, “Aktive Stunden” zu konfigurieren. Die Grundeinstellung der Konsole steht auf “immer aktiv”.

