Samsung Galaxy S24: Angeblich 2024 nur noch zwei Modelle

Samsung hat erst diese Woche offiziell bestätigt, dass die Samsung Galaxy S23 am 1. Februar 2023 offiziell vorgestellt werden. Doch es gibt auch schon erste Meldungen zu den Nachfolgemodellen für 2023: den S24. Samsung habe bereits mit der Entwicklung der nächsten Flaggschiffe begonnen. Das alleine wäre nicht gerade überraschend, denn solche Projekte werden immer sehr früh in Angriff genommen. Angeblich soll es 2024 aber nur noch zwei Smartphone-Flaggschiffe der S-Serie geben.

Anzeige

So rangiere die kommende Reihe intern bei den Südkoreanern als “DM”. Es gebe aber bisher nur die Modelle “DM1” (Samsung Galaxy S24) und “DM3” (Samsung Galaxy S24 Ultra). Demnach könnte der Zwischenschritt, also das Plus-Modell, gestrichen werden. Für 2023 rechnet man allerdings weiterhin mit drei neuen S-Geräten: den Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra. Warum das potenzielle Streichen des Plus-Modells im nächsten Jahr?

Hier lässt sich denn nur spekulieren. Einerseits könnte es einfach sein, dass das DM2, also das Samsung Galaxy S24, schlichtweg etwas später in der Entwicklung in Angriff genommen wird. Andererseits haben sich die Plus-Modelle vielleicht bisher schlechter verkauft als die anderen Geschwistergeräte. Möglicherweise ist Samsung einfach der Ansicht, dass zwei Flaggschiffe ausreichen, die man dann etwas näher aneinander rücken könnte.

Der Hersteller selbst schweigt allerdings zu diesen Gerüchten. Insofern heißt es hier zunächst abwarten.

Quelle: The Elec