Samsung Galaxy S23: Offizielle Vorstellung für den 1. Februar 2023 bestätigt

Samsung hat es offiziell gemacht: In der Gerüchteküche wurde der 1. Februar 2023 als Vorstellungstermin der neuen Galaxy-S-Serie gehandelt. Die Südkoreaner haben für jenes Datum nun ein Unpacked-Event und auch die Enthüllung der Galaxy S23 bestätigt. Damit bekommen wir also direkt zu Beginn des nächsten Monats die neuen Smartphone-Flaggschiffe von Samsung zu Gesicht. Zu rechnen ist ganz exakt mit den Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra.

Details zu den neuen Smartphones verrät Samsung vorab allerdings noch keine. So steht im Raum, dass das Unternehmen dieses Mal auf die Verwendung eigener Exynos-SoCs verwendet und stattdessen weltweit auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 setzt. Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, muss sich also noch herausstellen. Wer Interesse an der Vorstellung der Galaxy S23 hat, kann im Übrigen am 1. Februar 2023 via Livestream dabei sein. Letzterer beginnt um 19 Uhr und wird sowohl über Samsung.com, den Samsung Newsroom als auch über den YouTube-Kanal des Unternehmens übertragen.

Zudem wird es noch vor Ort in San Francisco das erste Mal seit drei Jahren eine Vor-Ort-Präsentation geben. In den vergangenen beiden Jahren hatte Samsung die Veranstaltung vor Ort wegen der Corona-Pandemie ausgespart. Man darf gespannt sein, was Samsung noch vor dem eigentlichen Event mitteilt, denn das Unternehmen stellt bereits weitere Vorab-Teaser zu den Galaxy S23 in Aussicht.

Quelle: Samsung