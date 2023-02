Microsoft erhöht in Japan die Preise der Xbox Series X|S

Die Xbox Series X|S sind im November 2020 erschienen und seitdem in ihren Preisempfehlungen konstant geblieben. Allerdings gab es die Xbox Series S in Angeboten oft schon sehr günstig – bis auf 222 Euro ging die Einstiegs-Konsole von Microsoft bereits runter. Andersherum lief es bei Sony und der PlayStation 5: Ende 2022 erhöhten die Japaner die Preisempfehlungen in Europa um jeweils 50 Euro für das Modell mit und ohne optisches Laufwerk. Microsoft erklärte zunächst, den Preis seiner Konsolen konstant halten zu wollen. Doch in Japan geht man bereits abweichend vor.

So hat der Hersteller aus Redmond dort die Preisempfehlungen der Xbox Series X und Xbox Series S erhöht. Die Xbox Series X klettert in Japan im Preis von umgerechnet 389 auf 425 Euro. Im Falle der Xbox Series S stehen wir nun bei 269 statt 228 Euro. Die Begründung für die Preiserhöhung hält Microsoft vage und verweist auf veränderte Marktbedingungen. Greifen werden die Preiserhöhungen in Japan konkret ab dem 17. Februar 2023.

Letzten Endes wird es nun spannend sein, zu beobachten, ob die Redmonder auch in weiteren Regionen die Preise der Xbox Series X|S anpassen. Eigentlich würde man über zwei Jahre nach dem Launch eher mit Preissenkungen rechnen. Doch die aktuelle Konsolengeneration belehrt uns mittlerweile eines Besseren. Bedingt sind die konstanten bzw. sogar steigenden Preise einerseits durch die langen Lieferengpässe durch die Pandemie und andererseits durch die aktuelle makroökonomische Situation, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist.

