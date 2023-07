ASUS: GeForce RTX 4060 Ti mit M.2-Slot für SSD

ASUS hat eine Grafikkarte mit integriertem M.2-Steckplatz gezeigt. Dafür wurde eine GeForce RTX 4060 Ti so modifiziert, dass auf der Rückseite eine entsprechende SSD eingesteckt werden kann. Die SSD kann ungenutzte PCI Express Lanes des x16-Steckplatzes für die Grafikkarte verwenden, denn dieses Modell von Nvidia nutzt lediglich acht PCIe-Lanes.

In einem Video bei Bilibili, einem sozialen Netzwerk Chinas, demonstriert der dortige ASUS-Geschäftsführer Tony Yu das Grafikkartenkonzept. Die SSD wird dabei vom Grafikkartenkühler mitgekühlt.

Das Konzept macht sich Nvidias Sparmaßnahmen zunutze, denn eine GeForce RTX 4060 Ti nutzt nur acht der verfügbaren 16 PCI Express Lanes des Grafikkartensteckplatzes. Theoretisch könnte dieses Nvidia-Modell auch in einem kürzeren PCIe-Slot mit nur acht Lanes laufen, aber praktisch alle Grafikkartenhersteller nutzen die übliche, längere Bauweise. Deshalb stehen acht weitere PCIe-Lanes des Mainboards zur Verfügung, die ASUS in diesem Beispiel für die PCIe-SSD nutzt.

Dabei braucht eine solche SSD lediglich vier PCIe-Lanes, man könnte also sogar zwei SSDs dieser Art auf einer Grafikkarte betreiben. Es handelt sich vorerst aber nur um eine Machbarkeitsstudie, sodass sich ASUS auf eine einzelne SSD beschränkt.

Die Stromversorgung der SSD wird auch durch die Grafikkarte gewährleistet, denn eine M.2-SSD kommt mit weniger als 10 Watt aus. Der 8-Pin-Stromstecker der GeForce RTX 4060 Ti sollte dies problemlos leisten können.

Man darf gespannt sein, ob ASUS dieses oder ein ähnliches Grafikkartenmodell auch in den Handel bringt. Es wäre eine interessante Möglichkeit für den Einsatz einer weiteren SSD im System, neben den üblichen ein bis zwei M.2-Steckplätzen auf dem Mainboard. Zumal diese M.2-Slots in einem bereits aufgebauten System nicht so einfach zu erreichen sind. Ein M.2-Upgrade per Grafikkarte könnte leichter gelingen.

Quelle: Everest @ Twitter