Nvidia GeForce RTX 4060 Ti: Zwei neue Grafikkarten vorgestellt

Nvidia bringt mit den GeForce RTX 4060 Ti mit 8 bzw. 16 GByte Speicherplatz zwei neue Grafikkarten auf den Markt. Hier handelt es sich um Mittelklasse-Modelle, die unterhalb der GeForce RTX 4070 rangieren und in erster Linie für 1080p-Gaming konzipiert worden sind. So bringen die beiden Varianten der GeForce RTX 4060 Ti 4.352 CUDA-Cores mit und takten im Boost-Modus mit bis zu 2,54 GHz. Es findet GDDR6-RAM Verwendung. Das ist natürlich ein Downgrade gegenüber den GeForce RTX 4070, die GDDR6X einsetzen können.

Anzeige

Auch die GeForce RTX 4060 Ti basieren auf der aktuellen Architektur Ada Lovelace und beherrschen daher Ray-Tracing und auch DLSS 3 mit automatischer Frame-Generierung. Was die Leistung betrifft, so erklärt Nvidia, die GeForce RTX 4060 Ti sei im Durchschnitt 2,6 Mal schneller als die RTX 2060 Super und 1,7 Mal schneller als die GeForce RTX 3060 Ti. Da hat man allerdings die Zwischenbildberechnung durch DLSS 3 einberechnet, was nicht so wirklich sauber ist. Bei Titeln ohne Frame Generation ist die RTX 4060Ti dann auch nur 1,6 Mal schneller als die RTX 2060 Super.

Das Speichersubsystem der RTX 4060 Ti verfügt in der höherwertigen Version über 32 MByte L2-Cache plus 16 GByte GDDR6-Speicher. Die RTX 4060 mit 8 GByte GDDR6-RAM hat dann nur 24 MByte L2-Cache.

Verfügbarkeit

Die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB wird ab Mittwoch, den 24. Mai 2023, zu einem Preis von 439 Euro erhältlich sein. Die GeForce-RTX 4060 Ti 16 GB Version wird im Juli zu einem Preis ab 549 Euro erhältlich sein. Einerseits wird es da wieder einmal die Founders Edition im Referenz-Design direkt von Nvidia geben. Custom-Modelle mit angepassten Kühllösungen und Übertaktungen sind bereits durch Partner wie Asus, Colorful, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY und Zotac angekündigt worden.