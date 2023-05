Epic Games Store: “Death Stranding” ist gratis – Mega Sale gestartet

Im Epic Games Store ist aktuell wieder ein Spiel kostenlos zu haben. So steht der Titel “Death Stranding” von der Entwickler-Legende Hideo Kojima (“Metal Gear Solid”) aktuell gratis zur Verfügung. Wer sich das Game gerne für lau sichern möchte, benötigt dafür lediglich ein Konto im Epic Games Store. Auch der Account ist kostenfrei erstellbar.

So sind die wöchentlichen Gratis-Spiele natürlich für Epic Games eine Methode, um Neukunden anzulocken. Dahinter steckt eben immer die Hoffnung, dass diejenigen, die sich ein Spiel kostenlos sichern, zu einem späteren Zeitpunkt auch Geld im Store investieren.

Es gibt aktuell aber nicht nur “Death Stranding” kostenlos im Epic Games Store, sondern es wurde auch ein umfangreicher Sale gestartet. Als Teil der Angebote sind zahlreiche Spiele im Preis gefallen. Das reicht von Blockbustern wie “Saints Row” und “Grand Theft Auto V” über Adventures wie “Return to Monkey Island” bis hin zu “Sherlock Holmes: The Awakened”, das per Kickstarter finanziert worden ist.

Wir wünschen dabei sowohl viel Spaß mit “Death Stranding” gratis als auch beim Stöbern in den Deals!

Quelle: Epic Games Store