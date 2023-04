Epic Games Store: Ab sofort sind “Breathedge” und “Poker Club “gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele, welche natürlich die Titel aus der letzten Woche ablösen. Das ist freilich ein Lockmittel des Anbieters, mit dem ihr dazu angeregt werden sollt, ein (ebenfalls kostenloses) Konto bei der Plattform anzulegen. Das kann sich natürlich lohnen, wenn man jede Woche die kostenlosen Games abgreift.

In dieser Woche wäre da zum einen “Breathedge” zu nennen. Dabei handelt es sich um ein Weltraum-Spiel, bei dem der Spieler in einer Müllhalde strandet und gefordert ist, eine Verschwörung aufzudecken. Roguelike-Elemente sind ebenfalls dabei, denn der Tod kommt in vielen Farben und Formen wie Ersticken, Gefrieren, Einäscherung, Stromschlag, Depression, stumpfes Trauma und mehr.

Dazu gesellt sich das ebenfalls spannende, aber von Gewalt freie “Poker Club”. Hier zockt man in 4K gegen andere Spieler – sogar mit Ray-Tracing. Auch Online-Partien sind ein wesentlicher Bestandteil. Mehr als 10 Texas Hold’em-Turniermodi stehen zur Auswahl. Sowohl Anfänger als auch Profis sollen auf ihre Kosten kommen.

Sollten diese Titel nichts für euch sein, dann lohnt es sich ab nächster Woche um 17 Uhr erneut in den Epic Games Store zu schauen. Dann warten neue Gratis-Games.

