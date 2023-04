Epic Games Store: Ab sofort sind “Beyond Blue” und “Never Alone” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder zwei neue Gratis-Spiele, welche die Titel aus der letzten Woche ablösen. In Anspruch nehmen lassen sie sich bis Donnerstag um 17 Uhr in der nächsten Woche, wenn es wieder den fliegenden Wechsel gibt. Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, sind die jeweiligen Games dauerhaft gratis verfügbar. Voraussetzung ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store. Diese Woche kostenlos zu erhalten: “Never Alone” sowie “Beyond Blue”.

“Never Alone” ist ein Indie-Plattformer, der die Geschichte des kleinen Mädchens Nuna und eines Fuchses erzählt. Gemeinsam suchen sie nach der Suche eines ewigen Schneesturms, der die Welt bedroht. Das Spiel ist ein Rätsel-Plattformer, der zusammen mit den Iñupiat, indigenen Ureinwohnern Alaskas, entwickelt wurde. Hier steht auch das Erzählen einer Geschichte im Vordergrund.

Dazu gesellt sich das narrative Einzelspieler-Abenteuer “Beyond Blue”. Hier schlüpft der Spieler in die Rolle der Tiefseeforscherin Mirai, die in der nahen Zukunft die Geheimnisse unseres Ozeans erforscht. Dabei gibt es auch einen aufwändigen Soundtrack zu hören, mit neuen Kompositionen, aber auch Klassikern von Miles Davis, The Flaming Lips und anderen.

Wer an diesen Spielen keinen Gefallen findet, kann es nächste Woche ab 17 Uhr wieder im Epic Games Store versuchen. Alle anderen wünschen wir viel Spaß beim Spielen!

Quelle: Epic Games