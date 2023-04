Nvidia GeForce Now: 6-Monats-Rabatt für die Priority-Mitgliedschaft

Nvidia ist nicht nur Spezialist für Grafikkarten, kürzlich brachte man ja das neue Modell GeForce RTX 4070 auf den Markt, sondern betreibt auch ein Cloud-Gaming-Angebot namens GeForce Now. An jedem Donnerstag hält man da den sogenannten “GeForce Now Thursday” ab und veröffentlicht Neuigkeiten. Das ist auch heute der Fall. Einerseits stoßen neue Spiele zum Cloud-Gaming-Angebot, andererseits gewährt man 40 % Rabatt auf die Priority-Mitgliedschaft für 6 Monate.

Das Angebot gilt bis 21. Mai 2023. Priority-Mitglieder erhalten einen besseren Zugang zu den GeForce-Gaming-Servern, um schneller auf ihre Spiele zugreifen zu können. Außerdem gibt es RTX ON (Ray-Tracing) für unterstützte Spiele.

Ergebnis: Statt wie üblich 49,99 Euro kosten 6 Monate Priority-Zugang bei Nvidia GeForce Now aktuell nur 29,99 Euro. Das ist zum Hereinschnuppern vielleicht eine gute Möglichkeit. Zu beachten: 4K-Auflösung und bis zu 120 fps als Framerate gibt es weiterhin nur im Ultimate-Tarif. Der verbleibt bei 99,99 Euro für ein halbes Jahr.

Neue Spiele bei Nvidia GeForce Now:

Survival: Fountain of Youth (Neuer Release auf Steam, 19. April)

Dead Island 2 (Neuer Release auf Epic Games Store, 21. April)

F1 2021 (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Obendrein können Abonnenten “Monster Hunter Rise” als Demo kostenlos anspielen. Zu beachten: Nvidia bietet selbst keinen Store für Spiele an. Die Games sollten sich also in der Bibliothek bei einem der angebundenen Stores befinden.

