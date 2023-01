Nvidia GeForce RTX 4080: Neuer Ultimate-Tarif bei GeForce Now

Nvidia hat nicht nur die neue Grafikkarte GeForce RTX 4070 Ti vorgestellt, sondern auch einen neuen Tarif für sein Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now. Der nennt sich „Ultimate“ und wartet nun mit RTX 4080 auf. Namenspate ist freilich die entsprechende Grafikkarte, die für mehr Leistung im Abonnement sorgen soll. Dadurch wird quasi der bisherige Flaggschiff-Tarif namens RTX 3080 abgelöst. Nvidia wirbt somit für GeForce Now mit einer Grafikleistung von 64 TFLOPS – fünfmal so viel Leistung wie bei einer Xbox Series X.

Der Tarif Ultimate steht den Abonnenten von RTX 3080 als automatisches Update ohne Mehrkosten zur Verfügung. Dies sollte bei Bestandskunden bereits geschehen sein. Die Server werden aber erst im weiteren Verlauf des Monats auf RTX 4080 umgerüstet. Nvidia verspricht Cloud-Gaming mit bis zu 240 fps und auch Unterstützung für DLSS 3. Via GeForce Now Ultimate mit RTX 4080 ist auch 4K-Gaming mit HDR möglich – mit bis zu 120 fps bei der hohen Auflösung. Auch Ultrawide-Monitore unterstützt man.

Nvidia GeForce Now Ultimate kostet im Monat 19,99 Euro bzw. 99,99 Euro für sechs Monate. Wichtig: Ihr solltet jedoch auch über eine PC-Spielesammlung verfügen. Denn Nvidia selbst bietet keinen eigenen Store an und vertreibt auch keine Titel. Vielmehr ist GeForce Now an Plattformen wie Steam, GOG.com und den Epic Games Store angebunden. Das hat den Vorteil, dass ihr bereits vorhandene PC-Spielesammlungen nutzen könnt und auch abseits von GeForce Now Zugriff auf eure Games behaltet.