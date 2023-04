AMD Radeon RX 7600 angeblich am 25. Mai 2023

AMD hat bislang lediglich zwei High-End Grafikkarten der Radeon RX 7000 Serie auf den Markt gebracht. Nach Radeon RX 7900 XT und XTX im Dezember 2022 soll die Radeon RX 7600 im Mai dieses Jahres folgen. Die neue Mittelklasse-Grafikkarte auf Basis der RDNA3-Architektur wird nach inoffiziellen Informationen am 25. Mai 2023 erscheinen.

Das meldet ein für seine Leaks bekannter YouTuber bei Twitter. Demnach werden erste Testberichte einen Tag zuvor erscheinen, also am 24. Mai. Das ist nur wenige Tage vor der Computermesse Computex, die vom 30. Mai bis 2. Juni in Taiwan stattfindet – erstmals wieder in in gewohntem Umfang, nachdem auch in Taiwan die letzten Coronavirus-Beschränkungen gefallen sind. Vor einigen Tagen noch wurde berichtet, dass die Radeon RX 7600 auf der Computex selbst vorgestellt werden würde. Nun soll sie kurz davor kommmen, aber auf der Messe selbst dürften die ersten Exemplare zu sehen sein.

Die Radeon RX 7600 basiert voraussichtlich auf dem Navi 33 Grafikchip mit 32 Compute-Einheiten und soll mit 8 GByte Grafikspeicher an einer 128-bit-Schnittstelle ausgestattet sein. Zum Vergleich: eine Radeon RX 7900 XT mit Navi 31 GPU zählt 84 Compute-Einheiten mit 5376 Stream-Prozessoren (Shader-Einheiten) und kommt mit 20 GByte GDDR6-Grafikspeicher an einem 320 bit breiten RAM-Interface. Sollte die Radeon RX 7600 die gleichen Stream-Prozessoren verwenden und nicht irgendwie abgespeckt sein, wären es 2048 Shader-Einheiten beim Mittelklasse-Modell.

Von der Radeon RX 7600 soll es sowohl Hersteller-eigene Custom-Grafikkarten als auch Referenzmodelle von AMD selbst geben. Die Grafikkarten sollen preislich unter 500 Euro liegen und mit der kommenden GeForce RTX 4060 Ti konkurrieren. Diese soll ebenfalls auf der Computex zu sehen sein und leistungsmäßig das Niveau einer GeForce RTX 3070 Ti erreichen.

Quelle: videocardz.com