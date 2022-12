AMD Radeon RX 7900 XTX und XT: Grafikkarten sind größtenteils ausverkauft

Mittlerweile sind die AMD Radeon RX 7900 XTX und XT offiziell erschienen. Der Startschuss fiel in dieser Woche am 13. Dezember 2022. Allerdings ist es so gekommen, wie bereits vorab spekuliert worden ist: Es gibt erhebliche Lieferengpässe. Betroffen sind davon sowohl die MBA- (Made by AMD) als auch die Custom-Varianten der Partner. Dabei sind auch die Preisempfehlungen dieser Grafikkarten durchaus gehoben.

So kostet die AMD Radeon RX 7900 XTX im MBA-Design offiziell 1.149 Euro. Die technisch darunter spielende AMD Radeon RX 7900 XT trägt eine offizielle Preisempfehlung von 1.049 Euro. Zur Eröffnung des Verkaufs war AMDs Website jedoch zunächst hoffnungslos überlastet und dann ging relativ schnell gar nichts mehr in Sachen Bestellung: Die Grafikkarten waren schlichtweg ausverkauft. Einige Shops bieten die Radeon RX 7900 XT im MBA-Design durch verschiedene Board-Partner immer noch an – allerdings mit Preisen von um die 1.150 Euro deutlich über der offiziellen Preisempfehlung und damit auf dem Niveau des XTX-Modells.

Dabei ist die Radeon RX 7900 XT für Gamer im Preis-Leistungs-Verhältnis uninteressanter als die XTX. Denn preislich liegen die Grafikkarten relativ nahe beieinander, die XTX bietet aber prozentual gesehen eine deutlich höhere Mehrleistung, als der Preis vermuten lassen würde. Hier geht AMD tendenziell ähnlich vor wie Nvidia: Auch da wurde etwa der Preis der GeForce RTX 4080, mit der die beiden neuen AMD-Modelle konkurrieren, oft kritisiert.

Derzeit haben bereits Partner wie ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire und XFX Custom-Designs der AMD Radeon RX 7900 XT und XTX vorgestellt. MSI wiederum will ab dem ersten Quartal 2023 ebenfalls mit eigenen Designs mitmischen. MBA-Modelle seien aber laut dem Hersteller hingegen nicht geplant.

Quelle: Hardwareluxx