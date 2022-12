OnePlus und Oppo intensivieren die Zusammenarbeit

Oppo und OnePlus intensivieren ihre Partnerschaft. Eine Überraschung ist das per se nicht: Beide gehören zum selben Mutterkonzern BBK Electronics. Außerdem hat OnePlus für seine Oberfläche OxygenOS mittlerweile viele Elemente aus Oppos ColorOS übernommen. Doch nun geht man einen Schritt weiter und hat eine strategische Partnerschaft angekündigt, von der beide Marken profitieren und sich besser untereinander abgrenzen sollen.

Der Kern: Oppo wird ca. 1,43 Mrd. US-Dollar in OnePlus investieren, und zwar innerhalb der nächsten drei Jahre. Man will eine Zwei-Marken-Strategie verfolgen. In diesem Rahmen will man OnePlus als Pionier-Marke für Flaggschiff-Smartphones aufbauen. Dabei will man die Produkte von OnePlus wieder zu aggressiveren Preisen anbieten, die auf den Verkauf zu den Herstellungskosten ausgelegt sind. Ziel ist es, dass OnePlus in den jeweiligen Preisklassen von allen Marken der Smartphone-Hersteller das beste Preis-Leistungsverhältnis offerieren soll.

OnePlus wird zumindest in China zurück zu den Wurzeln gehen und seine Produkte nur noch online vertreiben. Gleichzeitig sollen Kunden aber in Oppos Servicezentren Support erhalten. Gemeinsam mit der Ankündigung hat OnePlus in China auch seine Community-App neu aufgezogen.

Offen ist noch, ob all diese Anpassungen ganz oder teilweise auch weltweit greifen sollen oder man damit vorwiegend auf den chinesischen Markt abzielt. Wir werden die Lage beobachten und über alle weiteren Ankündigungen informieren.

Quelle: OnePlus (Weibo)