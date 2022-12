Game Pass: Möglicherweise neuer Tarif mit Werbung in Planung

Der Game Pass bzw. Game Pass Ultimate von Microsoft ist durchaus ein attraktives Angebot: Er beinhaltet je nach Wahl PC- und / oder Konsolenspiele in einer Flatrate. Auch Cloud-Gaming ist sogar mit von der Partie. Die First-Party-Spiele von Microsoft landen jeweils sogar direkt zum Launch im Game Pass. Das gilt auch für kommende Kracher wie „Starfield“. Derzeit könnten die Redmonder jedoch abwägen, einen neuen Tarif für den Game Pass einzuführen: mit Werbung und niedrigerem Preis.

Wie genau die Werbung eingebunden werden könnte, ist allerdings völlig offen. Denkbar sind Werbespots vor dem Start eines Spiels oder auch Bannereinblendungen in Menüs. Jedenfalls hat Microsoft sich schon einmal im Rahmen einer Umfrage unter Spielern erkundigt, ob solch ein Abomodell mit Werbung auf Gegenliebe stoßen könnte. Unzweifelhaft hat man da auf Streaming-Anbieter wie Disney+, Netflix und Freevee geblickt, die allesamt mittlerweile mit Werbung arbeiten, sei es in Deutschland oder im Ausland.

Als Preis stellt Microsoft in der Umfrage einfach mal umgerechnet ca. 3 Euro in den Raum. Allerdings würde es neben der Werbung noch weitere Einschränkungen geben. So sollen in dieser Stufe neue First-Party-Titel erst später zum Game Pass hinzustoßen – bis zu 6 Monate später als im regulären Game Pass. Da wird Microsoft sich die Ergebnisse der Umfrage sicherlich ganz genau ansehen und entsprechend weitere Pläne abwägen. Bis wir etwas Offizielles hören, könnte es aber noch eine ganze Weile dauern.

Quelle: Resetera (Forum)