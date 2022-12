Amazon schließt erste Phase der Implementierung von Matter ab

Matter ist ein neuer Smart-Home-Standard, der unter anderem von Samsung und Amazon forciert wird. Ziel ist es, für mehr Interoperabilität im Smart Home zu sorgen. So arbeitet Matter im Hintergrund, der Anwender bekommt also im Idealfall gar nichts davon mit. Allerdings sorgt Matter dafür, dass die Interoperabilität verbessert wird. Nutzer können wie gewohnt ihre bisherige App verwenden, dank Matter jedoch mehr Geräte fernsteuern – herstellerübergreifend. Zumindest gilt das eben für alle Hersteller und Geräte, die zu Matter kompatibel sind. Und da verkündet Amazon aktuell, dass man die erste Phase der Matter-Implementierung abgeschlossen habe.

Konkret bedeutet das, dass nun 17 Echo-Modelle zu Matter kompatibel sind. Sie dienen als Matter-Controller und setzen dabei auf Wi-Fi. So möchte Amazon seine digitale Assistentin Alexa gerne bei Matter an vorderster Front sehen. Entwicklern bietet man da auch passende SDKs und APIs an, um die Entwicklung so unkompliziert wie möglich zu halten. Klar, denn die eigenen Smart-Home-Produkte sollten davon profitieren.

Laut Amazon gebe es bereits rund 30.000 Produkte, die für „Works with Alexa“ zertifiziert seien. Millionen von Kunden könnten also von der Matter-Unterstützung profitieren. Dabei will man natürlich rasch in die nächste Phase starten und weiter Geräte mit Matter-Unterstützung versehen. Aktuell sind es folgende Geräte, die bereits für den Standard bereit sind:

Diese Amazon Echo unterstützen bereits Matter

Echo Dot (5. Gen.)

Echo Dot (5. Gen.) mit Uhr

Echo (4. Gen.)

Echo Dot (3. Gen., 2018)

Echo Studio

Echo Show 8 (2. Gen., 2021)

Echo Show 10 (3. Gen.)

Echo Show 5 (2. Gen. 2021)

Echo Show 15

Echo Dot (Gen. 3 mit Uhr)

Echo Dot (Gen. 4. mit Uhr)

Echo Show 5

Echo (v3)

Echo Dot Gen. 4

Echo Input

Echo Flex

Echo Show 8

